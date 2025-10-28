Ferias simultáneas de la Agricultura Familiar: dónde y cuándo

“Directamente de la finca del productor a la mesa del consumidor, sin intermediarios”, reza el lema de la Feria de la Agricultura Familiar que ofertará sus productos este miércoles en la capital del país.

Indican que el objetivo de promover la venta directa de productos provenientes de fincas familiares, sin la intervención de intermediarios.

Ferias en simultáneo: miércoles 29 de octubre

Plaza Eligio Ayala (frente al edificio del Poder Legislativo - Sajonia).

De Raíz - Hall Central (planta baja) del Shopping del Sol.

Iniciará a las 07:00 y se extenderá hasta agotar stock, indican.

Serán beneficiadas 750 familias de Caaguazú, San Pedro, Guairá, Caazapá, Central, Ñeembucú y Bajo Chaco.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los compradores podrán acceder a productos frescos y de calidad a precios justos, que incluyen: queso Paraguay, carne de cerdo, lechón, cabra, oveja, gallina casera, pato, huevo casero, choclo, harina de maíz, poroto rojo, miel de abeja, maní, poroto manteca peky, habilla, poroto peky, almidón, papa, cebolla, ajo, tomate, pimiento, mandioca, batata, verdeos en general, frutas de estación, granos en general, artesanías, flores y plantas, entre otros.