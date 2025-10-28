Hospital San Pablo: demoras en urgencias por supuestas fallas en el sistema informático

Un equipo de ABC TV fue anoche al Hospital Materno Infantil San Pablo de Asunción, dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), tras las quejas de padres de pacientes pediátricos por deficiencias en la atención en el servicio de urgencias.

En el recorrido se pudo comprobar que no había muchos pacientes, al menos en el servicio de urgencias, pero sí la queja de que no estaban atendiendo.

La mayoría de los padres presentes se quejó nuevamente por la larga espera, al parecer por la falta de profesionales.

“Hace una hora más o menos estamos esperando y nadie le llama. Tiene un poquito de fiebre y dolor de oído (mi hijo) y ya le pesaron todo, pero hasta ahí. Nada, nadie. Creo que no hay nadie. Ya nos fuimos a mirar hace dos o tres veces y no, nadie sale a llamar”, lamentó un padre.

Demora por problema con el sistema

Desde el hospital respondieron que tuvieron un inconveniente con el sistema informático, lo que obligó a realizar los registros de manera manual.

“Es problema del sistema de la red, que se fue por el momento. Entonces, tratamos de ver la solución y darle respuesta a los pacientes. Yo estoy en la parte de guardia, pero le ayudamos a la gente acá en la parte de admisión para poder darle un poquito más de atención al paciente”, explicó un funcionario.

Registro manual enlenteció el servicio de urgencias

El trabajador añadió que, ante la falla, recurrieron a la admisión vía papel, lo que enlenteció el proceso de atención. “A veces cuando hay red, se les explica para que esperen porque acá no es consultorio, es solamente la parte de urgencia más necesaria”, indicó.

Asimismo, mencionó que el problema con la red se da “de vez en cuando”, lo que genera dificultades periódicas en la atención.