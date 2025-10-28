Manifestación en el río Paraguay: cómo afectará el tránsito fluvial

Pescadores nucleados en cuatro asociaciones iniciaron ayer lunes una manifestación en el paso en el río Paraguay en la zona del puente Nanawa y el riacho Negro. La medida de protesta es porque no se desembolsa el subsidio anual por veda pesquera. Hoy sigue la protesta, pero aseguran desde la Prefectura Naval que no se obstaculizará el paso de embarcaciones.

El contraalmirante Óscar Chamorro, prefecto Naval de la Armada Paraguaya, asegura que hasta el momento no se obstaculiza el paso de las embarcaciones.

Comentó además que en la zona también trabaja una draga y que, hasta el momento, se coordina para no obstaculizar el dragado.

Remarcó que no hay problemas en la hidrovía y que las personas realizan sus reclamos respecto al subsidio, sin inconvenientes.

Las personas que realizan la medida de fuerza son miembros de las asociaciones Virgen del Rosario y Virgen de Fátima, además de los recolectores de carnadas y morenitas de Concepción y Nanawa.

Aseguran que la falta de desembolso afectará a unas 500 familias. La veda pesquera iniciará el próximo 2 de noviembre y se extiende por 49 días.