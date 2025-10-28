Tres paraguayas, entre los jóvenes más innovadores de Latinoamérica, según MIT

La MIT Technology Review en español, antigua revista sobre tecnología y ciencias, del prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), destacó a la paraguaya Maureen Montanía entre los 35 jóvenes más brillantes de toda la región.

La compatriota recibió el galardón Innovators Under 35 LATAM 2025, por su innovación en educación inclusiva y su contribución a visibilizar la neurodivergencia en la región, según destaca una nota de la revista.

Montanía, de 29 años de edad, es coordinadora del Aikumby Centro, conocido como el primer espacio del país que se especializa en identificar y acompañar a niñas, niños y adolescentes con altas capacidades y doble excepcionalidad.

“Aikumby detecta y apoya a personas con altas capacidades en Paraguay desde la psicología, la educación y la investigación científica”, destacó la joven en una nota con ABC.

Incidir

La joven indicó que otra paraguaya, galardonada anteriormente por la misma institución, le recomendó postularse al galardón, debido a su trabajo innovador en la educación.

“No esperé ganar y estar entre los 35 jóvenes destacados de la región, pero hoy es una realidad y un honor que redobla mi compromiso y mi responsabilidad en el área de las altas capacidades”, expresó.

En ese sentido, agregó que realiza investigaciones científicas de gran escala en el laboratorio que coordina y que cuenta con apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), como un proyecto local de mapa de talentos 2.0, que pretende detectar estudiantes con altas capacidades en todas las regiones del país.

“Esperamos incidir con este insumo en mejores prácticas y, de ser posible, en políticas públicas y voluntad educativa”, apuntó.

Otras paraguayas destacadas

En la Innovators Under 35 LATAM 2025, también fueron destacadas otras dos paraguayas por su labor en ciencias, tecnología y transformación social.

Se trata de Carmen Paredes, fundadora de Ruruka, una startup que produce materiales de construcción a través de residuos industriales (lodos residuales).

Martha Medina, es también destacada entre los 35 jóvenes más brillantes de LATAM; es cofundadora de Facto, empresa dedicada a brindar soluciones financieras a pequeñas y medianas empresas en el país.