Paraguay cuenta con menos del 1% de las tiendas digitales de la región

Comprender quiénes se benefician del comercio electrónico y por qué persisten las barreras de adopción es clave para entender esta nueva etapa de la economía regional. De acuerdo con el informe Digital Entrepreneurship in Latin America and the Caribbean del Banco Mundial (2024), las plataformas de infraestructura para el comercio electrónico, como Tiendanube, en la región, y Shopify, en Estados Unidos y Europa, tienen el potencial de reducir significativamente las barreras de entrada para quienes desean iniciar un negocio.

Estas herramientas disminuyen los costos fijos y el capital necesario para comenzar a vender en línea, al mismo tiempo que brindan acceso a una base más amplia de clientes nacionales e internacionales.

Además, ofrecen un ecosistema integrado que facilita la creación y gestión de tiendas virtuales, incluyendo alojamiento web, procesamiento de pagos, logística y atención al cliente. Al permitir que los emprendedores sean propietarios de sus tiendas y cobren comisiones muy bajas, una diferencia clave con los grandes mercados digitales, estas plataformas promueven la descentralización y estimulan la innovación de productos.

El número de emprendedores que adoptan estos modelos ha crecido de manera acelerada. Datos de Tiendanube dan cuenta que la región cuenta con aproximadamente 837.000 tiendas en línea activas, y Brasil (390.761), México (115.494) y Argentina (98.167) concentran más del 70% del total.

En términos per cápita, los países más avanzados son Chile (381 tiendas por cada 100.000 habitantes), Uruguay (246) y Argentina (215), lo que refleja la relación entre desarrollo digital, ingreso medio y ecosistemas de apoyo sólidos.

La encuesta de Tiendanube revela también que el 65% de los emprendedores son mujeres, la mitad tiene menos de 35 años y, en Brasil, casi la mitad son padres, mostrando el potencial del comercio electrónico para fomentar el emprendimiento femenino y ofrecer oportunidades más flexibles. Además, el 25% de los usuarios valora la mejora en su tiempo personal y familiar, mientras que el 40% mantiene otras fuentes de ingreso, reflejando la versatilidad y el atractivo del sector.

Sin embargo, las cifras también evidencian las dificultades que enfrentan los negocios digitales. Los datos de las cohortes 2022–2023 de Tiendanube indican que, entre una muestra de 33.000 tiendas activas que sobrevivieron al menos 30 días y lograron más de USD 100 en ventas anualizadas, el 15% cierra antes de seis meses, entre el 20% y el 30% lo hace dentro de un año, y hasta la mitad no supera los dos años. Además, durante el primer año la empresa mediana no registra ventas, y las ganancias se concentran en pocas firmas.

Entre los principales obstáculos mencionados por los emprendedores figuran la falta de financiamiento (35%), la escasez de capital humano o conocimiento tecnológico (25%) y la falta de tiempo (22%), factores que limitan la expansión del comercio electrónico y restringen las oportunidades de consolidación empresarial.

En este escenario regional, Paraguay aún enfrenta un largo camino por recorrer. Conforme con cálculos del Banco Mundial, utilizando datos de Storeleads, el país cuenta con 3.111 emprendimientos digitales, una cifra baja frente a sus vecinos del Mercosur. A pesar del avance reciente en la digitalización, persisten limitaciones estructurales, como el acceso restringido al crédito, la falta de capacitación tecnológica y una infraestructura logística poco desarrollada.

Mientras Perú (28.887 tiendas) y Colombia (72.151) muestran una mayor penetración del comercio electrónico, el caso paraguayo evidencia un potencial de expansión, especialmente con el creciente uso de medios de pago digitales y la incorporación de pequeñas y medianas empresas al entorno online.

Impulsar la educación tecnológica

La consolidación del ecosistema emprendedor digital, sobre todo en Paraguay, dependerá de políticas públicas que impulsen la educación tecnológica, fortalezcan el acceso a herramientas digitales asequibles y fomenten la innovación local. Reducir la brecha con las economías líderes de la región exigirá una estrategia que combine inversión, formación y cooperación entre el sector público y privado.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.