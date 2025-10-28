Vecinos de barrio Obrero piden que se retire auto abandonado en la vía pública

Un vehículo abandonado es utilizado como aguantadero, especialmente en horas de la noche, denuncian pobladores de barrio Obrero. Fue depositado en el sitio hace unos cuatro meses.

El vehículo se encuentra abandonado sobre las calles Iturbe y 16 Proyectadas desde hace mucho tiempo, por lo que los vecinos temen ante tanta inseguridad reinante en la zona.

La chapa (ABS 441) aún está puesta y adentro se observa gran cantidad de basura. La ventanilla del lado del acompañante está rota y la puerta se puede abrir.

Lea más: Camión abandonado permanece desde hace años en avenida Eusebio Ayala

Los vecinos comentan que en horas de la noche algunas personas utilizan para esconderse.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Se trata de un auto de la marca Volkswagen, de dos puertas, color celeste eléctrico, con detalles en color gris.