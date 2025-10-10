Camión abandonado permanece desde hace años en avenida Eusebio Ayala

Un camión pequeño se encuentra abandonado en la vereda a un costado de la avenida Eusebio Ayala, a pocos metros de una base de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Asunción, desde hace dos años, según denuncian vecinos.

El rodado de la marca Forland se encuentra en la esquina de Eusebio Ayala y la calle Capitán Rivarola, a una cuadra de distancia de la unidad de la PMT que se encuentra bajo el viaducto de la avenida General Santos.

Los denunciantes afirman que ya se hicieron reclamos al dueño del rodado, y agregaron que el vehículo suele ser usado como refugio por personas adictas a las drogas.

Denunciar vehículos abandonados

Denuncias de vehículos abandonados en Asunción pueden realizarse a la PMT a través de la línea telefónica *916, por nota a la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Asunción o a través de la página web de la Comuna asuncena (www.asuncion.gov)