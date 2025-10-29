Alerta en la Triple Frontera por posible ingreso de miembros del Comando Vermelho al país

El Consejo de Defensa Nacional (Codena) emitió un comunicado este miércoles por la noche, tras recibir una alerta del Comando Tripartito de la zona de la Triple Frontera sobre el posible ingreso a territorio paraguayo de integrantes del grupo criminal brasileño Comando Vermelho, como consecuencia de una megaoperación policial desarrollada en Río de Janeiro (Brasil).

Según el informe, el procedimiento llevado a cabo en barrios del norte de la capital carioca, en cumplimiento de órdenes judiciales, derivó en enfrentamientos armados y en la presunta fuga de personas con órdenes de captura, que podrían intentar cruzar hacia países limítrofes, incluido Paraguay.

Refuerzo de controles fronterizos

Ante esta situación, las instituciones nacionales con competencia en materia de seguridad y control fronterizo adoptaron desde las primeras horas de hoy medidas extraordinarias de prevención y vigilancia en toda la franja fronteriza del este del país.

Entre las disposiciones figuran el refuerzo de los controles migratorios y del tránsito transfronterizo, el incremento del patrullaje y monitoreo en zonas limítrofes, así como la intensificación de operaciones de inteligencia y vigilancia estratégica.

Asimismo, se estableció una coordinación permanente con las autoridades de la República Argentina y de la República Federativa del Brasil, con el objetivo de asegurar una respuesta articulada y eficaz ante cualquier eventualidad.

Operación más letal en Río de Janeiro

La operación policial lanzada el martes contra el Comando Vermelho en Río de Janeiro fue la más letal en la historia de la ciudad, según informó este miércoles la Defensoría Pública de Brasil, que reportó 132 muertos. El Gobierno regional, sin embargo, confirmó hasta el momento 119 fallecidos en los enfrentamientos.