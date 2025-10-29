Club Centenario activó protocolo tras incendio de un nido de pájaros

El Club Centenario informó que activó su protocolo de emergencia tras un aparente cortocircuito en una de las torres lumínicas de las canchas, donde se produjo el incendio de un nido de pájaros.

El hecho ocurrió en la tarde de este miércoles, durante el desarrollo de un encuentro deportivo, en el sector lindante a la calle Venezuela.

Según el reporte, el personal de mantenimiento del club intervino de inmediato con equipos de seguridad para controlar la situación y controlar el humo. No se registraron heridos ni daños estructurales, aunque el fuego consumió parte del nido afectado.

Se actuó conforme al protocolo, afirma el presidente del club

El presidente del Club Centenario, Eduardo Livieres, explicó que el episodio fue “un hecho sin gravedad”. “Apenas se notó el humo, se activó el protocolo contra incendios que tenemos en el club. Nuestro personal está debidamente capacitado para este tipo de situaciones”, manifestó Livieres en contacto con ABC.

El directivo señaló que este tipo de sucesos podrían ser comunes donde las aves suelen construir sus nidos. “Es algo que podría pasar en cualquier instalación abierta. Por fortuna se actuó rápido y todo quedó bajo control”, añadió.