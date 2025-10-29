Feria de la Agricultura Familiar: “la debilidad de la agricultura es el vínculo con el mercado”

La Feria de la Agricultura Familiar busca que los productores puedan vender de manera directa y que los consumidores paguen un precio justo, asegura el ministro de Agricultura, Carlos Giménez, quien también lamentó la debilidad que se tiene en cuanto al vínculo con el mercado.

Señaló que este año se trabaja en la estabilización de los precios, por ejemplo, del tomate que hoy ofertan a G. 10.000 el kilo, mientras en grandes cadenas de supermercados se llegó a los G. 25.000.

“Exigimos la planificación a nuestros productores para poder ofertar todo el año”, remarcó.

Contrabando

“El contrabando es un mal que es tratable, pero no es curable aún. Va a dejar de ser negocio cuando haya oferta constante y nuestros productores están en condiciones”, manifestó el ministro.

Explicó que la manera de corroborar que los productos provienen de una finca nacional es con los documentos exigidos, por lo que insta a la formalización.

Asegura que cuentan con capacitaciones para soportes técnicos, ayuda para formalización y pide a los productores que se acerquen par formalizar su trabajo.

“Lleven sus reclamos a nuestra institución”, remarcó.