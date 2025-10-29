Invitan al congreso de diseño Mba’e 2025 en la Manzana de la Rivera

El Congreso de Diseño Mba’e 2025, organizado por la carrera de Diseño Gráfico del Instituto Superior de Bellas Artes (ISBA), celebra este año su décima edición.

El evento se desarrollará los días 29, 30 y 31 de octubre en el Centro Cultural Carlos Colombino, Manzana de la Rivera, con acceso libre y gratuito, mediante inscripción previa.

Con una trayectoria que inició como una iniciativa estudiantil, el Congreso Mba’e se transformó en un espacio de diálogo entre creadores, docentes, emprendedores y estudiantes. En este espacio donde se habla sobre los desafíos del diseño en un contexto global y tecnológico en constante cambio.

Charlas, talleres y feria creativa

Durante las tres jornadas, se podrá disfrutar de charlas, talleres, exposiciones académicas. También hay una feria de emprendimientos estudiantiles, en la que los alumnos del ISBA presentarán productos y proyectos relacionados con el diseño: ilustraciones, objetos intervenidos, piezas gráficas y artículos creativos.

La programación reúne a referentes del diseño, la animación, la ilustración y la fotografía, quienes compartirán sus experiencias y procesos creativos con el público. Además, se realizarán muestras artísticas y presentaciones en vivo, para tender puentes entre la teoría y la práctica, el arte y la gestión, la creatividad y el compromiso social.

La producción y logística del evento está a cargo de los estudiantes del cuarto año de Diseño Gráfico, bajo la guía docente.

“El Congreso Mba’e se consolida como un espacio donde convergen las nuevas generaciones de diseñadores, docentes y profesionales del área, en un diálogo entre formación y práctica profesional. Este décimo aniversario representa la madurez de un proyecto que crece junto a la comunidad del diseño paraguayo”, expresó el director general, Osvaldo Olivera.