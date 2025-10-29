Senador Colym Soroka denuncia el hackeo de su WhatsApp: Policía lanza recomendaciones

“Actualmente no tengo control sobre el número y es posible que estén enviando mensajes o realizando solicitudes en mi nombre”, indica el comunicado emitido por el parlamentario Colym Soroka, tras el robo de su cuenta de WhatsApp.

“Por favor, no respondan ni realicen ningún tipo de transferencia o envío de información hasta que confirme personalmente que la cuenta ha sido recuperada. Estoy tomando las medidas necesarias para recuperar el acceso y asegurar mis datos”, indicó.

Por su parte, el comisario Diosnel Alarcón, jefe de Cibercrimen de la Policía Nacional, no descarta la posibilidad que los criminales ya estén solicitando dinero a los contactos que tenía el senador en su WhatsApp.

Una de las formas delictivas es el SIM Swapping: el delincuente bloquea la línea y muchas veces el usuario no se percata porque se encuentra conectado a internet. Como paso dos, a través del call center solicita la línea, instala de nuevo el servicio de WhatsApp y si no está activada la verificación de dos pasos, se produce el robo.

Comenta que por lo general, se llega al delincuente y se encuentran, en su mayoría, en las penitenciarías.

