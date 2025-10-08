Mitic trabaja en análisis y recuperación de la página hackeada del Ministerio de Educación

A través del Centro de Respuestas a Incidentes Cibernéticos del Paraguay (CERT), el Ministerio de Tecnología e Información, trabaja en la recuperación y análisis del nuevo hackeo que sufrió esta mañana el data center del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).