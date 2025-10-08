Mitic trabaja en análisis y recuperación de la página hackeada del Ministerio de Educación

Este es el segundo hackeo que sufre el data center del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) en casi un año. Desde el Ministerio de Tecnología e Información indican que se realizan los trabajos de análisis y recuperación del sitio afectado.
Desde el desde Mitic indican que el Centro de Respuestas (CERT) brinda soporte según el protocolo vigente.
“Actualmente, se encuentra en curso la fase de detección y análisis para determinar el alcance del incidente y garantizar que los sistemas puedan restablecerse de forma segura”, indicó Analia Borba, desde el Mitic.
Agregó que la duración de este proceso depende de la complejidad técnica y del tipo de ataque.
“Las tareas se desarrollan con la mayor prioridad para restablecer el servicio en el menor tiempo posible”, sostiene.
Hackeo sería parcial
Se puede acceder a otros tipos de datos como el Registro Único del Estudiante (RUE), su versión universitaria (RUES) o a la sección propia de Datos Abiertos. Es decir, el hackeo sería parcial y no completo como ocurrió el año pasado.