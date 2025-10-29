Vecinos de Mora Cué claman mejoramiento de calle que une a Luque con Limpio

Vecinos de Mora Cué, de la ciudad de Luque, reclaman que se encuentran en total abandono desde hace muchos años, viviendo en una zona olvidada por aquellos que en campaña electoral se acercan a pedir votos.

Los vecinos del barrio Itapuami solicitan que las autoridades se hagan cargo de la situación, en especial de la calle doctor Rodríguez González, la cual se encuentra en el límite entre las ciudades de Luque y Limpio.

“Este camino sale en el Aeropuerto y figura como asfaltado, pero ustedes ven en las condiciones en que está”, comentó Virgilio Cáceres.

Seguidamente explicó: “Esto debería ser una doble avenida, porque así figura desde la época del presidente Stroessner. Supuestamente, esta calle iba a ir hasta Ciudad del Este”.

El señor Cáceres señaló que existen dos comisiones vecinales y cada una desea comenzar las obras de asfaltado desde el punto que le corresponde y nunca se ponen de acuerdo.

En otro momento manifestó que fueron a hablar con el intendente de Luque para poner en condiciones el lugar, pero la respuesta fue que también se debe hablar con el intendente de Limpio, porque los dos tienen que aportar para la obra. “Uno tiene que poner los materiales y el otro la mano de obra”.

“Acá los políticos vienen cuando va a haber votaciones. Meten un tractor, hacen un raspado, traen un camión para que vayamos a votarle, pero luego, cuando están con su puchero, se olvidan de los pobres”, sentenció.