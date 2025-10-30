Aña Cua reanuda obras y empleará a mil obreros

El titular de la EBY informó que, tras varios meses de gestiones, se logró destrabar el conflicto con el Consorcio Aña Cua WTR, integrado por las empresas Webuild, Rovella y Tecnoedil.

“El próximo martes vamos a dar un anticipo financiero y comenzarán las tareas con cien obreros en la primera semana, hasta alcanzar el pico máximo de mil trabajadores, 500 obreros paraguayos y 500 obreros argentinos”, señaló Benítez.

Destacó además que la intervención del presidente de la República, Santiago Peña, durante su viaje a Italia, fue clave para reactivar la obra, que actualmente presenta un avance del 40%.

“En su viaje a Italia el presidente Santiago Peña se reunió con los representantes del Consorcio Aña Cua WTR y eso fue clave” precisó.

Explicó que según el cronograma de trabajo, la primera turbina entraría en funcionamiento en los primeros meses de 2028.

“En el 2028 entraría en funcionamiento la primera turbina que va a generar más energía y eso significa mayores royalties para municipios, gobernaciones y programas sociales” refirió.

La represa de Aña Cua permitirá incrementar la generación eléctrica en un valor estimado de 80 millones de dólares anuales, reforzando el sistema energético nacional.

Entrega de apoyo a productores de Ñeembucú

El director de la EBY, Luis Benítez Cuevas, estuvo en la mañana de este jueves por la ciudad de Pilar y realizó la entrega de insumos y equipamientos a productores del departamento de Ñeembucú, en el marco del Proyecto de Fortalecimiento Agropecuario para Pequeños Productores 2025 (PROPY Ñeembucú).

La actividad se llevó a cabo en la explanada de la Gobernación de Ñeembucú, con presencia de los 16 intendentes del departamento, quienes se encargaran de distribuir los materiales junto a los funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

Los insumos entregados incluyen semillas de pasto brizantha marandu para tamberos, correctores de suelo para horticultores, kits para apicultores y queseras, además de bolsas cebolleras y cocedoras.

Durante el acto, el gobernador de Ñeembucú Víctor Hugo Fornerón (ANR) anunció la visita del presidente Santiago Peña para el martes 4 de noviembre, cuando inaugurará el sistema de agua potable en Humaitá y el nuevo edificio del Colegio de Policía “Sargento Ayudante José Merlo Saravia” en la ciudad de Pilar.