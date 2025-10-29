EBY ratifica la reanudación total del proyecto Aña Cuá

El director paraguayo de la EBY, Luis Benítez Cuevas, y el director ejecutivo argentino, Ing. Alfonso Peña, durante una reunión realizada en Asunción, destacaron el avance técnico y administrativo alcanzado. Dichos progresos garantizan la reanudación plena de los trabajos en el brazo Aña Cuá, según mencionaron.

Lea más: Esto responden productores al ministro del MAG sobre disminución del contrabando

Según la EBY, la continuidad de las obras representa un paso clave para el desarrollo energético y económico de la región. El proyecto permitirá incrementar la capacidad de generación eléctrica de la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY) en un valor estimado de 80 millones de dólares anuales.

Además, el emprendimiento fortalecerá la matriz energética binacional y contribuirá a la sostenibilidad económica de la entidad. Con ello, se consolida uno de los proyectos hidroeléctricos más importantes en ejecución entre Paraguay y Argentina.

La información oficial también destaca que la reactivación total de los trabajos impulsará la revitalización productiva de Ayolas e Ituzaingó (Argentina). Para ello, se prevé la contratación de más de 900 trabajadores —paraguayos y argentinos— y la movilización de proveedores locales de bienes y servicios.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Este movimiento económico generará un efecto multiplicador en ambas márgenes del río Paraná, beneficiando de forma directa a las comunidades cercanas. Los responsables del proyecto subrayan que los componentes electromecánicos presentan un grado de avance muy significativo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Se estima que la primera de las tres turbinas Kaplan entre en funcionamiento durante julio de 2028. De acuerdo con los directivos, esto marcará una nueva etapa en la capacidad de generación energética de la hidroeléctrica.

Lea más: Altos se destaca por el crecimiento de la producción de sandía

“Estamos muy contentos por este paso trascendental que estamos dando. Aña Cuá representa mucho para nuestros dos países: más trabajo, más ingresos, más comercio y, sobre todo, más energía, que es lo que necesitamos para desarrollarnos y atraer inversiones industriales”, expresó Luis Benítez.

Por su parte, el director ejecutivo argentino, Ing. Alfonso Peña, subrayó el valor estratégico de la obra y su alineamiento con los objetivos de desarrollo federal. “La continuidad de Aña Cuá refleja una decisión política firme: avanzar con proyectos que generan energía limpia, empleo genuino y desarrollo federal”, afirmó.

Peña agregó que el proyecto se desarrolla bajo una lógica de eficiencia, transparencia y responsabilidad en la gestión. “Este emprendimiento fortalece la integración con la República del Paraguay y demuestra que, cuando los recursos se administran con criterio y visión, es posible concretar obras que transforman realidades y promueven el progreso de ambos países”, concluyó.

Lea más: Enfermeros contratados protestan frente a IPS Ingavi