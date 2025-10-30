Campesinos cuestionan a Giménez y aseguran que no hay voluntad política para apoyarlos

El ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Giménez, en una entrevista para medios de comunicación, señaló que los productores reales están felices con el Gobierno y que en Misiones están muy mal acostumbrados a recibir víveres.

“Nuestros productores reales están contentos con este Gobierno, aunque siempre hay quienes buscan otros intereses, principalmente políticos. Nosotros estamos entregando semillas e insumos, y este año no hubo muchos cierres de ruta. Sin embargo, en Misiones están muy mal acostumbrados a recibir víveres”, expresó.

“Hicimos un censo a los productores que hoy es una herramienta clave para el MAG, con la cual sabemos dónde está cada uno. Muchos dicen ser productores, pero viven en zonas urbanas y no son sujetos de reforma agraria”, señaló el ministro Carlos Giménez.

Tras estas declaraciones, el presidente de la Organización Campesina de Misiones (OCM), Mario Talavera, manifestó que, con todo el presupuesto con que cuenta el MAG, a este departamento no se le tiene en cuenta y que no reciben el acompañamiento necesario de los técnicos de la Dirección de Extensión Agraria (DEAg).

“El ministro de Agricultura, Carlos Giménez, está muy equivocado con sus apreciaciones, porque con un presupuesto de USD 50 millones, en Misiones no se tiene presencia. Nosotros no contamos con el acompañamiento de los técnicos del DEAg”, indicó.

Talavera agregó que para él es muy fácil decir que están mal acostumbrados, ya que no es solo una bolsa de víveres la que se recibe del Estado paraguayo, “sino que miles de millones de manera mensual está recibiendo Carlos Giménez, y lo desafiamos a venir a ver nuestra chacra y que se haga tiempo para recorrer cada una de ellas”, manifestó el dirigente campesino.

Por último, Mario Talavera señaló que el departamento del ministro Giménez, que es San Pedro, está lleno de necesidades y que ni a su comunidad está apoyando. “Tiene que aceptar nomás que no tiene esa voluntad política de apoyar a la agricultura familiar campesina en el departamento de Misiones”, finalizó.