Deuda de Yacyretá agrava la crisis salarial en la Municipalidad de Ayolas

Funcionarios de la municipalidad local, quienes solicitaron mantener en reserva su identidad por temor a posibles represalias, afirmaron sentirse llenos de impotencia y preocupación, ya que llevan entre seis y siete meses sin percibir sus haberes.

La falta de desembolsos les afecta gravemente, pues no pueden comprar víveres para sus familias debido a que las casas comerciales ya les cerraron la libreta. Existen incluso casos de trabajadores a quienes la ANDE les cortó el servicio de energía eléctrica por contar con más de tres facturas pendientes de pago. “Los jefes se olvidaron de nosotros”, lamentó uno de los afectados.

Según los funcionarios, desde la Jefatura de Recursos Humanos y de Tesorería se les informó que no hay una fecha definida para el pago de salarios y que tampoco están autorizados a brindar información adicional.

Intendente no responde

En varias ocasiones intentaron hablar con el intendente Carlos Duarte (ANR), pero —según mencionaron— siempre les dicen que se encuentra en la capital del país, gestionando recursos y tratando de cobrar lo que la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) adeuda a la comuna por servicios de limpieza y mantenimiento de áreas verdes y edificios pertenecientes a la entidad.

En declaraciones recientes a una emisora radial local, el jefe comunal confirmó que Yacyretá adeuda más de G. 2.000 millones al municipio. Explicó además que la institución requiere aproximadamente G. 214 millones mensuales para poder mantenerse operativa.

El jefe de Gabinete del municipio ayolense, Cristhian Rolón, reconoció que la situación financiera de la institución continúa siendo delicada.

También hizo referencia a la deuda de la Entidad Binacional Yacyretá con la comuna “Estamos con problemas por una deuda de Yacyretá de 2.000 millones. Existen compromisos de que se realizarán los pagos, pero no llegan.

“Está terminando octubre e inicia noviembre, es natural que la situación se esté volviendo insostenible. Hasta hace poco se trató de aguantar con los ingresos genuinos del municipio, pero la deuda de Yacyretá es la que está afectando directamente”, sostuvo Rolón.