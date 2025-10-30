Diócesis de Misiones hará colecta para pagar formación de seminaristas y salarios

Con el lema “Colaboro con mi Iglesia Dicesana 2025”, se realizó el lanzamiento de la quinta edición de la maratón solidaria de la Diócesis de Misiones y Ñeembucú, con el objetivo de recaudar la suma de G. 300 millones. El anuncio fue en la sede de la Curia diocesana de la ciudad de San Juan Bautista.

En ese sentido, el monseñor Osmar López, obispo de esta diócesis, mencionó que recaudación será para cumplir con los compromisos administrativos asumidos, que son el pago de los salarios de las personas que trabajan en esta iglesia, así como cubrir una parte de la deuda que se tiene con la Conferencia Episcopal y la Santa Sede.

“Esta actividad tiene como objetivo reunir fondos para cubrir las necesidades de nuestra Diócesis, tales como la formación de seminaristas, sustento del clero, mantenimiento del culto, compromisos asumidos con la Santa Sede y la Conferencia Episcopal, además de los diferentes servicios y apostolados que realizamos como Iglesia”, señaló.

También, el obispo informó que este año no se realizará la rifa diocesana, “y por eso esperamos que cada parroquia, capilla, grupo, movimiento, institución educativa y persona de buena voluntad pueda preparar y entregar una colecta generosa el sábado 20 de diciembre, durante la maratón que se realizará en cada parroquia”, concluyó monseñor Osmar López.

