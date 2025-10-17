San Ignacio: paraguayos residentes en Australia realizan donativo al Hogar de Ancianos San Vicente de Paúl

La Asociación Paraguaya residente en Sídney, Australia, anualmente viene realizando donativos hace siete años al Hogar de Ancianos San Vicente de Paúl de la ciudad de San Ignacio, Misiones, la cual acoge a 23 abuelitos para su asistencia diaria.

“Los paraguayos que residen en Australia aportan de manera conjunta para, de esa manera, realizar una donación al hogar de ancianos de acuerdo con las necesidades que tengamos, la cual en esta ocasión nos trajeron una secadora y una lavarropa semindustrial”, señaló la encargada del hogar, Norma Fretes.

La misma señaló que, de manera diaria, se realiza la higienización de los abuelos y el cambio, ya sea de los atuendos de los mismos como también de las ropas de cama, para tener de esa manera un buen cuidado de salud de las personas que están allí.

Por su parte, el presidente de la asociación, Jacinto Vázquez, mencionó: “Hace siete años, de manera anual, estamos haciendo el aporte a este hogar de ancianos”, indicó.

“La iniciativa nació en una ocasión en que nos hicieron llegar una carta de pedido de los amigos, y desde entonces optamos por hacer actividades para recaudar y de esa manera ayudar a los abuelitos, y que hoy en día ya somos prácticamente el padrino del hogar”, agregó Vázquez.

Los abuelitos son acogidos en el hogar, donde reciben atención médica según sus tratamientos y cuidados personales brindados por profesionales. En algunos casos, cuando uno de ellos fallece y no cuenta con familiares, el hogar asume la responsabilidad de los trámites correspondientes.

El Hogar de Ancianos abrió sus puertas para acoger a los abuelos y brindarles un cuidado digno desde el año 2010, y fue planificado por la religiosa Anastacia Cáceres y la asociación de voluntarios presidida desde entonces por Norma Fretes y acompañada por su marido, el artista plástico Delfín “Koki” Ruiz, ya fallecido.

Koki Ruiz,fue un apoyo muy importante al hogar de ancianos, y quien construyó una capilla y en la primera sala, donde se realizan las celebraciones eucarísticas y que también funciona como salón velatorio. Allí se aprecia una pintura de la Última Cena de Jesús con los ancianos, creada sobre madera.

En la segunda sala, que es una capilla, se encuentra un retablo con una custodia en el centro, que es un lugar para la adoración al Santísimo y que fue hecho con restos de madera que sirvieron para la fabricación de los marcos de las pinturas de Koki Ruiz.