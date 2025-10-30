El aeropuerto Silvio Pettirossi se inundó durante la madrugada

Funcionarios del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi tuvieron que escurrir gran cantidad de agua que inundó un sector. El problema se habría ocasionado por un caño roto.

El encargado de mantenimiento de la terminal aeroportuaria, Nelson Cabral, explicó que el inconveniente se dio en una toma de agua para hidrantes que se utiliza en caso de incendios.

“El problema se subsanó rápidamente cerrando la llave de paso que alimenta la cañería. El personal procedió a la limpieza de inmediato”, especificó.

Señaló que el inconveniente generó algún tipo de molestias en los pasajeros, pero que no pasó a mayores, teniendo en cuenta que fue en un horario de poca concurrencia, alrededor de las 04:00 de este jueves.

Refirió que se trabaja en la renovación de las cañerías dentro del marco de las obras para la ampliación del salón de embarque, en el ala norte.

“Se presentó un proyecto para la renovación de las cañerías para mitigación de incendios y estamos a días del inicio de los trabajos”, señaló.