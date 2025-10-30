Inauguran primer tramo de alumbrado LED en el centro de Asunción

El presidente Santiago Peña, acompañado por la Primera Dama Leticia Ocampo y el titular de la ANDE, ingeniero Félix Sosa, inauguró el primer tramo de infraestructura subterránea y alumbrado LED en el casco histórico de Asunción, dentro del proyecto “Centro brilla”.

La intervención forma parte de un plan a largo plazo que busca preparar a la capital para su 500° aniversario en 2037, con obras que apuntan a mejorar la seguridad, reducir la contaminación visual y rescatar el valor patrimonial del microcentro.

Lea más: ANDE: cableado subterráneo avanza con ritmos diferentes

El primer tramo habilitado abarca los alrededores de la Plaza Uruguaya y la zona del Ferrocarril, con 800 metros de conductores subterráneos de cobre y 30 luminarias LED de 190 vatios.

Lea más: Municipalidad de Asunción no se hace cargo de cables tendidos en veredas y calles

El proyecto total contempla 16.000 metros de redes subterráneas de media y baja tensión y la instalación de 500 luminarias LED en calles emblemáticas como Estrella, 25 de Mayo, Benjamin Constant, Presidente Franco y Don Bosco.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Además de las mejoras visuales, las obras incluyen el retiro de cables aéreos, la construcción de bancos de ductos de polietileno de alta densidad (PEAD) y la adecuación de redes eléctricas y de telecomunicaciones a sistemas subterráneos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La obra representa una inversión de G. 50.000 millones provenientes de fondos propios de la Administración Nacional de Electricidad.