Liberación: vecinos bachean la ruta PY08 mientras el MOPC dilata el inicio del recapado

El arreglo provisorio de unos cinco kilómetros, correspondiente a un sector de este importante tramo de la ruta PY08, está a cargo de un grupo de vecinos que se unieron para llevar adelante el arreglo parcial del asfaltado, que se encuentra en deplorables condiciones desde hace varios años. Sus integrantes manifestaron que la gente ya está cansada de la poca acción de las autoridades del MOPC para responder al reclamo de los ciudadanos.

En ese sentido, el señor Roberto Samudio, uno de los principales referentes que lidera el equipo de voluntarios encargados de la tarea de bacheo en los puntos más complicados y peligrosos de la transitada vía, expresó que la idea surgió debido a los constantes accidentes que se registran en esta parte de la ciudad, ocasionados principalmente por el mal estado de la ruta.

Aseveró que decidieron unirse entre vecinos y llevar adelante la iniciativa mientras se aguarda que el Ministerio de Obras pueda comenzar la tan anunciada reparación y mantenimiento del tramo que une la Calle 6.000, del distrito de Guayaybí, departamento de San Pedro, con el municipio de Azote’y, departamento de Concepción.

Provisión de materiales

En lo que concierne a la provisión de los materiales que utilizan para el relleno de los profundos baches que se encuentran en esta parte de la ruta PY08, Samudio comentó que dichos insumos son proveídos por los propietarios de las casas comerciales y por personas particulares, consistentes en bolsas de cemento, piedra triturada, arena lavada, entre otros, refirió.

“Ojalá que el Ministerio de Obras ya pueda comenzar los trabajos de mejoramiento de esta ruta, que desde hace mucho tiempo está en una situación lamentable y ya ocasionó la pérdida de muchas vidas humanas que fueron víctimas de accidentes, y entre ellas varias quedaron con secuelas irreversibles. Por lo tanto, pedimos a las autoridades del ente estatal que prioricen el inicio de las mejoras”, enfatizó el lugareño.

Presentación de las ofertas

Sobre el tema, el MOPC ya cuenta en su poder las ofertas presentadas por las empresas constructoras interesadas en la adjudicación de este proyecto de mejoramiento del tramo Calle 6.000- Azote’y.