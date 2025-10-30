Piden ayuda para localizar a adolescente perdida en Itapúa

Desde el Minna publicaron la foto y datos de la adolescente Yéssica Pamela Aguilera Fretes.
Se trata de una adolescente de 16 años que desapareció, por lo que piden ayuda a la ciudadanía para localizarla.
Según la publicación de la institución, Yéssica fue vista por última vez en el barrio Santa Librada de Cambyretá, departamento de Itapúa.
Vestía pantalón negro, abrigo negro y champión negro con plataforma blanca.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Piden contactar al 911 de la Policía Nacional del Paraguay, al 147 Fono Ayuda, o al 130 Departamento de Búsqueda y Localización de Personas en caso de conocer información sobre su paradero.
Lea más: Investigan desaparición de una adolescente en Pedro Juan Caballero
Piden ayuda para localizar a Yessica
Agregan que el pedido de ayuda se realizó a solicitud de María Isabel Fretes Coronel, madre de la adolescente.