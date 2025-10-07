Fiscalía investiga desaparición de adolescente en Luque y ordena intensificar búsqueda

La agente fiscal Sonnia Carolina Spezzini, de la Unidad Penal n.º 5 de la Fiscalía Zonal de Luque, requirió a la comisaría interviniente un informe completo sobre las investigaciones llevadas adelante en el caso de la desaparición de la adolescente Tatiana Monserrat Gaona Cáceres, de 14 años, domiciliada en dicha ciudad.

La denuncia fue presentada el 5 de octubre por Ismael Gaona, padre de la menor, y comunicada al Ministerio Público mediante una nota policial.

Pedido de acciones inmediatas

La fiscal solicitó ser informada si ya se dispuso formalmente la búsqueda y localización de la adolescente y, en caso de que no se haya realizado, ordenó que se proceda de manera inmediata. Recordó además a la comisaría actuante la obligación de dar cumplimiento a los artículos 59 y 300 del Código Procesal Penal, debiendo remitir un informe en un plazo de 24 horas desde la recepción del requerimiento.

Asimismo, instó a verificar y aplicar los protocolos vigentes en casos de personas desaparecidas.

La investigación se encuentra abierta con el objetivo de esclarecer los hechos y dar con el paradero de la menor.

Llamado a la ciudadanía

El Ministerio Público y la familia de la adolescente solicitaron la colaboración de la ciudadanía. Cualquier información puede comunicarse al número de la agente fiscal (0982) 898 228 o al teléfono del padre, Ismael Gaona, (0982) 323 819.