30 de octubre de 2025 - 16:12

Villa Elisa: detienen a boliviana con 10 kilos de drogas al costado de una escuela

La ciudadana boliviana, Priscila Mercado Morales, detenida tras un allanamiento de una vivienda en Villa Elisa. La policía antidrogas se incautó de más de nueve kilos de cocaína y de marihuana.
VILLA ELISA. Personal especializado contra el narcotráfico y delitos conexos allanó una vivienda en esta localidad y se incautó de más de 9 kilos de cocaína y más de 700 gramos de marihuana. La vivienda allanada se encuentra al costado de una escuela, en el barrio Villa Anita, y una ciudadana boliviana quedó detenida.

Por Higinio Ramón Ruiz Díaz

El personal especializado contra el narcotráfico y delitos conexos allanó una vivienda en el barrio Villa Anita de la localidad de Villa Elisa, departamento Central, y se incautó de un total de 9,483 kg de supuesta cocaína, distribuidas en 9 panes y 725 gramos de supuesta marihuana.

Durante el procedimiento fue detenida una ciudadana boliviana, quien fue identificada como Priscila Mercado Morales, de 22 años de edad. La casa cateada se encuentra al costado de la escuela básica N° 5.549 Municipal Mbocayaty.

La casa allanada se encuentra al costado de una escuela del barrio Villa Anita de la localidad de Villa Elisa.
Los intervinientes también encontraron un cuaderno de color amarillo con anotaciones varias, con descripciones de cantidad de entrega y precios. Además de cintas de embalaje.

El procedimiento, que fue bajo el Plan de Acción Contra el Abuso de Drogas (SUMAR), estuvo dirigido por el fiscal de la unidad especializada en la lucha contra el narcotráfico, Arnaldo Venialgo.

Cada pan de la supuesta cocaína pesaba más de un kilogramo cada uno. Todas las evidencias fueron derivadas a la fiscalía.

La extranjera sería responsable de distribuir la droga en la zona y no se descarta que los estudiantes sean sus principales clientes.