Caen cuatro personas vinculadas a la venta ilegal de armas a grupos criminales

Personal de la Dirección General de Investigación Criminal y Crimen Organizado Nacional y Transnacional de la Policía Nacional realizó allanamientos en simultáneo en las localidades de San Antonio y Capiatá, en el marco de la operación Andina II.

Durante los operativos fueron detenidas 4 personas, entre ellas una mujer, que estarían implicadas en la venta ilegal de armas a organizaciones criminales de Brasil, según los investigadores.

Los detenidos fueron identificados como: Richard Ramón Rodríguez Ojeda (46), José Sixto Benítez Fernández (37), Griselda Elizabeth Ledesma Samaniego (43) y Wilian Alberto Rodas Cáceres, de 32 años de edad.

En la localidad de San Antonio fue cateada la propiedad de Griselda Ledesma, activista liberal y precandidata a la concejalía de Villa Elisa. En el lugar fueron encontrados documentos varios, una agenda, una computadora y una caja fuerte, que fueron retirados por los intervinientes.

Reclutaban a jóvenes para el tráfico de armas

El jefe del departamento de lucha contra el crimen organizado de la Policía, comisario Luis López, comentó que el operativo empezó el martes último, en donde fue detenido uno de los principales líderes de la venta ilegal de armas.

“El martes arrancamos con la detención de uno de nuestros objetivos de alto valor, el otro detenido fue anoche en la zona de Caaguazú y hoy amanecimos con dos allanamientos en simultáneo en San Antonio y Capiatá con dos detenidos más”, expresó el jefe policial.

Dijo que las personas detenidas son las que se encargaban de reclutar a jóvenes de escasos recursos económicos para crear empresas de fachada para la recepción y comercialización de armas de fuego dentro y fuera del país a grupos criminales.

“Estas personas financiaban empresas de fachada con el objetivo de vender armas de fuego a organizaciones criminales del Brasil y reclutaban a jóvenes de escasos recursos económicos”, explicó López.

Dijo que uno de los detenidos logró comercializar unas tres mil armas de fuego y se investiga una cantidad de 8.000 armas que ya habrían pasado a manos de estos detenidos, mediante las empresas de fachada.

El uniformado también indicó que todos los detenidos tenían vinculación directa con los grupos criminales.

Durante los operativos, dirigidos por los agentes fiscales de la unidad especializada en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, Juan Ramón Sandoval y Alejandro Cardozo, se incautaron de varias evidencias.

Se encontraron hasta equipos para minería de criptomonedas, celulares, computadoras y documentos sobre transferencias de dinero.