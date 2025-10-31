Designan a nueva jefa de Relaciones Públicas de la Policía Nacional

En un acto celebrado en la sede de la Dirección de Comunicación Estratégica de la Policía Nacional, ayer se llevó a cabo la ceremonia de entrega y recepción de cargo de la jefatura del Departamento de Relaciones Públicas.

El evento fue presidido por la máxima autoridad de la dirección, la comisario y directora interina, María Agustina Achucarro de Fernández.

Ahora la comisario Juana Diarte es la nueva jefa del Departamento de Relaciones Públicas de la Policía y la medida se dio como parte de una rotación entre los uniformados.

El anterior jefe, el comisario Jorge William Olmedo, pasará a cumplir otras funciones dentro de la institución.

