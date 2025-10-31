Nacionales
31 de octubre de 2025 - 18:24

Designan a nueva jefa de Relaciones Públicas de la Policía Nacional

Cambio de la jefatura del departamento de Relaciones Públicas de la Policía Nacional.
La Policía Nacional comunicó un cambio en la jefatura de su departamento de Relaciones Públicas. La nueva encargada es la comisario Juana Diarte.

En un acto celebrado en la sede de la Dirección de Comunicación Estratégica de la Policía Nacional, ayer se llevó a cabo la ceremonia de entrega y recepción de cargo de la jefatura del Departamento de Relaciones Públicas.

El evento fue presidido por la máxima autoridad de la dirección, la comisario y directora interina, María Agustina Achucarro de Fernández.

Ahora la comisario Juana Diarte es la nueva jefa del Departamento de Relaciones Públicas de la Policía y la medida se dio como parte de una rotación entre los uniformados.

La comisario Juana Diarte es la nueva jefa de Relaciones Públicas de la Policía Nacional.
El anterior jefe, el comisario Jorge William Olmedo, pasará a cumplir otras funciones dentro de la institución.

