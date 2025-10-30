Policía descarta participación de grupos criminales trasnacionales en ataque a banco de Katueté

El subjefe de Crimen Organizado de la Policía Nacional, comisario Pedro Lesme, apuntó que, en los últimos tiempos, al observar los hechos en los que se ha utilizado este tipo de explosivos, existen antecedentes desde el 2019 de ataques a bancos como el que hoy se dio en Katueté.

“Siempre es el mismo modus operandi y el mismo esquema”, añadió.

En ese sentido, Lesme indicó que, conforme a las evidencias preliminares, se trataría de una organización que opera a nivel nacional y no trasnacional.

“Para nosotros sería más una organización que conoce ya las debilidades de las instituciones; entonces, utiliza estas bombas”, explicó el comisario.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: CODI envía refuerzos tras ataque a banco en Katueté

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Descartan al PCC o al Comando Vermelho

El subjefe de Crimen Organizado descartó, de momento, la participación de organizaciones criminales trasnacionales como el Primer Comando da Capital (PCC) o el Comando Vermelho (CV).

“Para nosotros hoy día no guardaría relación y sería prematuro hablar de una organización trasnacional. Empezaríamos por investigar a organizaciones criminales normales, parte de las cuales han muerto en enfrentamientos, otros juzgados y en las últimas etapas de juicios orales”, declaró.

Asimismo, Lesme señaló que este tipo de bandas delictivas seguirán existiendo mientras tengan posibilidad de operar.

“También hay que tener en cuenta que (los delincuentes) compurgan pena y vuelven a cometer el mismo delito al salir del sistema penitenciario. Esto seguirá ocurriendo mientras exista el mercado”, advirtió.

Lea más: Así fue el violento asalto con explosivos en Katueté

¿Ingreso masivo del Comando Vermelho?

Por otra parte, descartó que miembros del Comando Vermelho se instalen en masa en Paraguay, tras el megaoperativo en las favelas de Río de Janeiro ejecutado por la Policía brasileña.

Resaltó que nuestro país se encuentra lejos de donde se dio el megaoperativo, por lo que esto supone altos costos para el traslado de los soldados del CV.