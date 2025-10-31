Elecciones municipales 2026: partido Febrerista anuncia a quién apoyará

Este jueves, desde el Partido Revolucionario Febrerista, emitieron un comunicado para anunciar su apoyo a la candidatura de Soledad Núñez como intendente de Asunción, dentro del marco de las elecciones que se desarrollarán el próximo año.

“Esta decisión surge de la convicción de que la Capital necesita un liderazgo honesto, competente y cercano a la gente, capaz de ordenar las finanzas municipales, devolver el rol protagónico a los vecinos y modernizar la gestión al servicio del ciudadano”, reza el comunicado.

Indica además, que el febrerismo es una tradición democrática que nació para dignificar la vida de las y los paraguayos.

“En Sole Núñez reconocemos valores compatibles con nuestro ideario: integridad, transparencia en el manejo de los recursos públicos, planificación con participación ciudadana y una mirada social que prioriza a los barrios, los espacios públicos y los servicios esenciales”, menciona.

Anuncian su compromiso para acompañar con responsabilidad la construcción de una mayoría ciudadana que devuelva eficacia y decencia al gobierno municipal.

“Lo haremos con espíritu plural, respetando la diversidad de sectores que confluyen en este proyecto, y poniendo nuestra historia de lucha por la libertad y la justicia social al servicio de una Asunción que funcione”, se comprometen.

Finalmente, convocan a la militancia y a la ciudadanía a comprometerse con el cambio, a sumarse activamente con trabajo colectivo y participación ciudadana.