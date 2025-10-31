Migraciones refuerza controles en frontera con Brasil

La alerta por el posible ingreso al territorio nacional de integrantes del Comando Vermelho en la zona de la Triple Frontera sigue vigente y por eso varios organismos de seguridad, entre ellos los uniformados militares. Por su parte, desde la DNM también aplican un método diferente de los controles en Ciudad del Este.

Según precisó el titular de Migraciones, Jorge Kronawetter, la institución ya había implementado medidas con las informaciones de inteligencia sobre el grupo criminal brasileño que será declarado como “terrorista” por el Gobierno.

Asimismo, mencionó que existe la posibilidad de que sus miembros busquen refugiarse en otros países, incluyendo Paraguay, por lo que se aplica una modalidad diferente con el tránsito directo con Brasil, específicamente de Ciudad del Este a Foz y viceversa.

Además de los controles en el Puente de la Amistad, hay funcionarios de Migraciones que ahora realizan unos controles aleatorios en los alrededores de la zona primaria para verificar documentaciones e identificar a qué lugar irían, más allá de los 30 kilómetros permitidos sin registro migratorio correspondiente.

