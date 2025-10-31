Nacionales
31 de octubre de 2025 - 18:39

Pedro Juan Caballero: desaparece evidencia del Palacio de Justicia y responsabilizan a un funcionario judicial

Palacio de Justicia de Pedro Juan Caballero.
El juez Elvio Insfrán ofició como portavoz del Consejo Administrativo de la Circunscripción Judicial de Amambay y denunció la desaparición de una evidencia que se encontraba bajo custodia de la institución. El magistrado sindicó como supuesto responsable a un funcionario judicial de nombre Ariel Emilio Domínguez Morel, hijo de un camarista de la misma dependencia, ya que fue quien recibió el elemento en cuestión. El denunciado podría ser destituido del Poder Judicial por la gravedad del hecho que se le atribuye.

Por Eder Rivas

El juez Elvio Insfrán, miembro del Tribunal de Apelación en el fuero de la Niñez y la Adolescencia de la Circunscripción Judicial de Amambay y vicepresidente segundo del Consejo Administrativo de la misma institución, expuso un grave caso de desaparición de una evidencia que estaba bajo custodia del Poder Judicial. El objeto en cuestión se trata de un machetillo, que formaba parte del cúmulo de evidencias en el marco de un proceso penal por robo agravado.

El afectado por la denuncia pública es Ariel Emilio Domínguez Morel, funcionario nombrado con una antigüedad de cuatro años, según expresó el magistrado. Es hijo del juez Bartolomé Domínguez, camarista al igual que Insfrán.

Juez Elvio Insfrán, vicepresidente 2° de la Circunscripción Judicial de Amambay.
Funcionario denunciado podría ser destituido, según magistrado

El juez Elvio Insfrán informó que un Tribunal de Sentencia, integrado por Mario Peralta, Marcelina Quintana y Librada Peralta, que juzgó el caso de robo agravado, resolvió la remisión a la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) del expediente de una investigación sobre la desaparición de evidencia consistente en un machetillo. El magistrado indicó que en dicha instancia se dará apertura a un sumario administrativo que podría derivar en la destitución del funcionario, teniendo en cuenta la gravedad del caso.

“El hecho investigado es gravísimo”, aseveró Insfrán.

El funcionario afectado por la denuncia, Ariel Emilio Domínguez Morel, prefirió no brindar declaraciones y se limitó a decir que solo responderá ante las instancias pertinentes. Domínguez asumió dicha postura en presencia de la doctora Zulia Giménez, directora de Comunicaciones de la Circunscripción Judicial de Amambay.