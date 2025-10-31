Pedro Juan Caballero: desaparece evidencia del Palacio de Justicia y responsabilizan a un funcionario judicial

El juez Elvio Insfrán, miembro del Tribunal de Apelación en el fuero de la Niñez y la Adolescencia de la Circunscripción Judicial de Amambay y vicepresidente segundo del Consejo Administrativo de la misma institución, expuso un grave caso de desaparición de una evidencia que estaba bajo custodia del Poder Judicial. El objeto en cuestión se trata de un machetillo, que formaba parte del cúmulo de evidencias en el marco de un proceso penal por robo agravado.

El afectado por la denuncia pública es Ariel Emilio Domínguez Morel, funcionario nombrado con una antigüedad de cuatro años, según expresó el magistrado. Es hijo del juez Bartolomé Domínguez, camarista al igual que Insfrán.

Funcionario denunciado podría ser destituido, según magistrado

El juez Elvio Insfrán informó que un Tribunal de Sentencia, integrado por Mario Peralta, Marcelina Quintana y Librada Peralta, que juzgó el caso de robo agravado, resolvió la remisión a la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) del expediente de una investigación sobre la desaparición de evidencia consistente en un machetillo. El magistrado indicó que en dicha instancia se dará apertura a un sumario administrativo que podría derivar en la destitución del funcionario, teniendo en cuenta la gravedad del caso.

“El hecho investigado es gravísimo”, aseveró Insfrán.

El funcionario afectado por la denuncia, Ariel Emilio Domínguez Morel, prefirió no brindar declaraciones y se limitó a decir que solo responderá ante las instancias pertinentes. Domínguez asumió dicha postura en presencia de la doctora Zulia Giménez, directora de Comunicaciones de la Circunscripción Judicial de Amambay.