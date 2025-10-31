Santaní: intervienen oficina de un abogado denunciado por presunta usura

La oficina intervenida pertenece a Elías Omar López, de profesión abogado, cuyo local está ubicado en el barrio Monte Alto de esta ciudad. La carpeta fiscal está caratulada “Usura y otros, en San Estanislao”.

Según el Ministerio Público, la denuncia fue presentada por la ciudadana Aidita Elizabeth Villalba, mayor de edad, domiciliada en el centro de esta ciudad.

Además del fiscal Alvarenga, el procedimiento estuvo acompañado por el jefe de la Dirección de Investigación de Hechos Punibles de San Pedro–Regional San Estanislao, comisario Osvaldo Santacruz. La intervención se realizó ayer por la tarde por la comitiva encargada de la investigación del hecho denunciado por la víctima.

Conforme a la versión del comisario Santacruz, en el momento del procedimiento el dueño del local no se encontraba en el lugar, pero posteriormente se constituyó en el sitio el representante legal del denunciado, abogado Alejandro Ovando, quien acompañó la intervención.

Orden de allanamiento

Con respecto al local allanado, el fiscal Carlomagno Alvarenga, de la Unidad Penal Nº 1 de San Estanislao, explicó que la orden de allanamiento fue firmada por el juez Penal de Garantías del Segundo Turno, abogado Francisco Varela, del Juzgado de Santaní.

Por otra parte, dijo que todos los documentos encontrados en el despacho de Elías Omar fueron derivados a su oficina con el propósito de someterlos a una exhaustiva verificación de los papeles relacionados con el caso, mencionó.

Denuncia

La denuncia presentada por Aidita Elizabeth Villalba, registrada en la Fiscalía, es por los hechos punibles de usura, apropiación, coacción y extorsión. De acuerdo con la manifestación de la mujer, el problema comenzó en 2022 con un préstamo realizado de esta persona, quien le hizo firmar un pagaré en blanco, sin imaginarse que podría ser utilizado para estafarla.

Aclaró que, en principio, lo venía descontando de su salario en forma mensual hasta pagar toda la deuda; sin embargo, el supuesto usurero posteriormente siguió descontando de su sueldo con los mismos papeles que había firmado, por lo que decidió presentar la denuncia, señaló.

Intentamos comunicarnos con el representante del denunciado, Alejandro Ovando, para obtener su versión respecto a su cliente, pero nuestra llamada no fue atendida por el abogado.