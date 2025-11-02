Basura se acumula en barrios de Asunción pese a movida de Bello en Servicios Urbanos

Una semana después de que el intendente de Asunción, Luis Bello (ANR-cartista), designara a Armando Becvort como nuevo director de Servicios Urbanos, la quejas por el deficiente servicio de recolección de basura resurgieron.

Lea más: Municipalidad alega que no da abasto para mantener cementerios de Asunción

Este fin de semana, vecinos de varios barrios de Asunción volvieron a denunciar la aparición de vertederos irregulares en sus calles.

El barrio Virgen de la Asunción volvió a ser uno de los afectados por la falta de limpieza. La calle Capitán Lombardo amaneció hoy con enormes cantidades de desperdicios desperdigados en varias esquinas.

En barrio Tembetary no pasan a recoger basura

En el barrio Tembetary, los vecinos reclaman el paso de los camiones recolectores. Sobre la calle Alfredo Seiferheld, por ejemplo, se vieron contenedores repletos de basura domiciliaria sin recoger.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Sobre la calle José Martí, entre Santa Cruz de la Sierra y Adolfo Riquelme, las veredas rebosan de desperdicios hace más de una semana.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Asunción: Indignante abandono de cementerios en vísperas del Día de los Fieles Difuntos

La crisis de este servicio tumbó a Michel Gaona, quien enfrentó, prácticamente desde el inicio del Gobierno del actual intendente, serias críticas por la calidad del servicio.

Los propios funcionarios denunciaron que la dirección funcionaba con apenas el 40% de la flota, debido a la falta de mantenimiento de los camiones recolectores.