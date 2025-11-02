Nacionales
02 de noviembre de 2025 - 15:12

Basura se acumula en barrios de Asunción pese a movida de Bello en Servicios Urbanos

Enorme vertedero irregular sobre la calle Capitán Lombardo. Varios puntos del barrio Virgen de la Asunción volvieron a amanecer en estas condiciones el domingo.
Enorme vertedero irregular sobre la calle Capitán Lombardo. Varios puntos del barrio Virgen de la Asunción volvieron a amanecer en estas condiciones el domingo.FERNANDO ROMERO 02-11-25 LOCALES

Apenas una semana después del que el intendente, Luis Bello (ANR-HC) cambiara al director de Servicios Urbanos de la Municipalidad de Asunción, las quejas de la ciudadanía por el pésimo servicio de recolección de basuras resurgieron. La basura se acumula nuevamente en las calles de varios barrios de la capital, poniendo en entredicho la efectividad de la reciente movida municipal.

Por ABC Color

Una semana después de que el intendente de Asunción, Luis Bello (ANR-cartista), designara a Armando Becvort como nuevo director de Servicios Urbanos, la quejas por el deficiente servicio de recolección de basura resurgieron.

Este fin de semana, vecinos de varios barrios de Asunción volvieron a denunciar la aparición de vertederos irregulares en sus calles.

Ni el parque infantil en Capitán Lombardo y Felipe Santiago León se salva de los desperdicios.
El barrio Virgen de la Asunción volvió a ser uno de los afectados por la falta de limpieza. La calle Capitán Lombardo amaneció hoy con enormes cantidades de desperdicios desperdigados en varias esquinas.

En barrio Tembetary no pasan a recoger basura

En el barrio Tembetary, los vecinos reclaman el paso de los camiones recolectores. Sobre la calle Alfredo Seiferheld, por ejemplo, se vieron contenedores repletos de basura domiciliaria sin recoger.

Vertedero en la calle José Martí, entre Santa Cruz de la Sierra y Adolfo Riquelme, barrio Tembetary.
Sobre la calle José Martí, entre Santa Cruz de la Sierra y Adolfo Riquelme, las veredas rebosan de desperdicios hace más de una semana.

La crisis de este servicio tumbó a Michel Gaona, quien enfrentó, prácticamente desde el inicio del Gobierno del actual intendente, serias críticas por la calidad del servicio.

Los propios funcionarios denunciaron que la dirección funcionaba con apenas el 40% de la flota, debido a la falta de mantenimiento de los camiones recolectores.