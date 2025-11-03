Indi en Asunción: piden apoyo a indígenas para dialogar con vecinos que rechazan mudanza

Hugo Samaniego, presidente del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), pidió esta mañana el apoyo de líderes indígenas para dialogar con vecinos del antiguo local de la entidad, ubicado sobre la calle Don Bosco en Asunción, en la zona del Hospital Militar, según afirmaron desde la Coordinadora de Líderes Indígenas del Bajo Chaco (CLIBCh).

El local de la calle Don Bosco será utilizado nuevamente como sede central de la institución, que había cerrado sus oficinas instaladas por varios años en el local de la Intendencia Militar, sobre la avenida Artigas.

Lea más: Indígenas del Bajo Chaco exigen US$ 42 millones para la compra de tierras

El problema para el nuevo presidente del Indi es que un grupo de vecinos del barrio Doctor Francia -calle Don Bosco- se opone al regreso de la entidad en ese lugar.

Los pobladores alegan principalmente razones de seguridad para rechazar esta mudanza. “Pedimos por favor; corre alcohol, drogas, violencia, ellos (los indígenas) reaccionaban y no era nada agradable”, había manifestado una vecina, durante una protesta organizada días atrás.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lo que dicen las organizaciones

Hugo Samaniego, titular del Indi y representantes del CLIBCh, se reunieron esta mañana en Pozo Colorado, donde las partes acordaron conformar una comisión de trabajo a fin de avanzar en la reapertura de la sede central del Indi, en la capital.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Video: la revelación de Santiago Peña sobre el nuevo titular del Indi

El titular del ente indígena manifestó que la intención es abrir la sede ubicada sobre la calle Don Bosco en la capital. Sin embargo, reconoció que existe un rechazo de vecinos por lo que solicitó el apoyo de los indígenas para dialogar con los mismos, indicaron desde la organización en un comunicado.

Según los líderes, Samaniego también planteó mayor respaldo de autoridades políticas, como los parlamentarios, a fin de lograr una salida satisfactoria para las partes.