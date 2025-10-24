Video: la revelación de Peña sobre designación del titular del Indi

Durante la entrega de los primeros títulos de propiedad a pobladores de la comunidad de San Óscar Romero, “ex-Marina Cue”, en el distrito de Curuguaty, el presidente Santiago Peña dejó en evidencia que no conocía al titular del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi).

En un momento de su alocución, el mandatario agradeció porque en sus dos años y meses de gobierno pudo conformar un grupo de hombres y mujeres que, a pesar de sus diferencias, han encontrado un camino para resolver los problemas.

En ese sentido, hizo mención especial a su vicepresidente: “Yo quiero agradecerle a mi compañero Pedro Alliana, en muchas veces un trabajo ingrato, el del Vicepresidente”.

“Porque parecería ser que el Presidente es el que firma los decretos, las leyes, nombra, y quiero nomás contarles que recién cuando estaban nombrándole, yo digo, ¿y quién es este señor? Y me dice el vicepresidente: ‘Es el que nombré yo como presidente del Indi’“, revela Peña, causando la risa de los presentes en la jornada de Gobierno.

Es que el pasado 3 de octubre, Juan Ramón Benegas renunció a su cargo como presidente del Indi. En ese momento, el presidente de la República en ejercicio, Pedro Alliana, aceptó la misma y designó a Hugo Ramón Samaniego como su reemplazante.

Santiago Peña se habría enterado recién a su retorno quién era el elegido de Alliana, pues, por sus propias declaraciones, no lo conocía en persona.