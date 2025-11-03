MEC: ya hay fecha para nueva subasta de elefante blanco de Riart

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), intenta el remate del abandonado edificio Excelsior, un inmueble de 13 pisos ubicado en las calles Presidente Franco y 15 de Agosto, en el microcentro de Asunción, que había sido adquirido en 2009 por G. 14.000 millones.

La primera subasta se había realizado el lunes 27 de octubre, pero se declaró desierta debido a que no apareció ningún oferente que puje por el predio. El precio base del local es de G. 9.122 millones (alrededor de US$ 1.300.000).

El edificio fue adquirido durante la gestión del exministro de Educación, Luis Riart, quien fue condenado en el 2024 a tres años de prisión, por lesión de confianza, debido a esta adquisición. Actualmente guarda reclusión domiciliaria.

La superficie del local cuenta con 1.218 m2 de terreno y 9.600 m2 de edificación. Perteneció a la familia Scavone, que fue la que vendió el inmueble al MEC. Tiene 13 pisos, un estacionamiento y una terraza con pileta en la cima.

Aguantadero

Debido al extremo abandono al que fue sometido por el MEC, este edificio fue durante años utilizado como aguantadero de malvivientes y personas extrañas, que incluso hicieron del lugar una vivienda.

La organización Levanta Escuelas, denunció recientemente que el sitio sigue siendo usado como aguantadero.

En un recorrido reciente por sus instalaciones, se encontraron con personas extrañas, quienes dieron “permiso” para fotografiar el interior.

“Lo que alguna vez fue una infraestructura pública destinada a la educación, hoy se convirtió en un símbolo del abandono estatal. Hay heces humanas en el suelo, orina en los pasillos y hasta un loro muerto dentro del edificio. Parte de la ciudadanía utiliza el predio como vertedero”, lamentaron los jóvenes.

La nueva fecha de subasta

Tras declararse desierto el primer remate el edificio Excelsior, ya hay una nueva fecha fijada por la cartera educativa para un segundo intento de remate.

La nueva fecha se estableció para el lunes 17 de noviembre, a las 10:00, en el salón Guaraní del edificio Ramón Indalecio Cardozo, edificio central del MEC, en 15 de Agosto casi General Díaz.

El ministro de Educación, Luis Ramírez, había adjudicado una consultoría de G. 300 millones en noviembre del año pasado, para confirmar lo que ya se sabía, el inmueble presenta fisuras en todos los niveles de construcción, cuenta con “deterioros irreversibles” por falta de mantenimiento y por el envejecimiento natural de los materiales.