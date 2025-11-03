San Pedro: imputan a cinco detenidos, entre ellos un policía, tras operativo que capturó a presunto jefe de sicarios

Los cinco hombres, entre ellos un suboficial activo de la Policía Nacional, fueron imputados por transgresión a la Ley de Armas y asociación criminal, y la Fiscalía solicita prisión preventiva ante el Juzgado de Garantías.

De acuerdo con el Ministerio Público, el suboficial Silvio Ramón León Saucedo, uno de los detenidos, reconoció mantener vínculo familiar con Éder Giménez Duarte, alias “Largo”, a quien señaló como su cuñado.

Sin embargo, el fiscal interviniente señaló que no resulta compatible que un efectivo policial mantenga contacto ni comparta espacios con una persona con órdenes de captura vigentes.

Otros dos de los detenidos afirmaron que se encontraban trabajando como albañiles en la propiedad allanada, aunque esa versión está siendo verificada por los investigadores.

Los imputados

Éder Rolando Giménez Duarte, con varias órdenes de captura por sicariato y robo agravado, considerado el principal objetivo del operativo. Silvio Ramón León Saucedo, suboficial primero activo de la Policía Nacional, dependiente de la Dirección de Policía de Amambay. Casildo Martínez Venialgo, 51 años, con antecedentes penales. Edgar Julián Duarte Benítez, 25 años. Luis Antonio Roble, 23 años, con tres órdenes de captura por homicidio doloso y exposición al peligro.

Evidencias incautadas

Durante el procedimiento, los intervinientes incautaron una camioneta blindada, tres pistolas con cargadores y municiones, una escopeta y teléfonos celulares de alta gama, presuntamente utilizados para coordinar actividades criminales.

El operativo se desarrolló en una vivienda rural de San Pedro de Ycuamandyyú, con la participación de agentes del Departamento de Investigaciones.

Antecedentes

Según las investigaciones, Éder Giménez Duarte sería el cabecilla de una estructura criminal dedicada al sicariato con operaciones en los departamentos de Amambay y San Pedro.

Se presume que fue quien ordenó el atentado que acabó con la vida del periodista Humberto Coronel, en Pedro Juan Caballero.

Los detenidos permanecen bajo resguardo policial, mientras la Fiscalía y unidades especializadas de la Policía prosiguen con el análisis de los celulares incautados y otras diligencias para determinar el alcance de la red criminal.