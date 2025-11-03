Sendas del Tren: antigua vía férrea se transforma en bicisenda entre Paraguarí y Cerro León

La primera etapa del proyecto Sendas del Tren conectará Asunción con Encarnación, atravesando 42 ciudades y 5 departamentos del país: Central, Paraguarí, Guairá, Caazapá e Itapúa. Actualmente, se están habilitando tres puentes en un tramo inicial de 10 kilómetros entre Paraguarí y Cerro León, con la finalización de estos trabajos prevista para diciembre, explicó Buman.

Lea más: Bicirriel: las vías del tren cobran vida gracias a loca idea de un emprendedor

Sendas del Tren propone un nuevo circuito turístico a través de la creación de una bicisenda que seguirá el antiguo trazado ferroviario, conectando Asunción con Encarnación. El objetivo principal es permitir que tanto paraguayos como visitantes extranjeros recorran 42 ciudades, impulsando el ecoturismo, revitalizando espacios públicos, promoviendo la economía local y fomentando la movilidad no motorizada, explicó Buman.

La iniciativa también busca preservar la memoria del tren paraguayo, que dejó de funcionar en 1999, y recuperar su trazado histórico como un símbolo de identidad, conexión y progreso.

“Queremos que cada tramo de ‘Sendas del Tren’ sea una oportunidad para redescubrir el país, su historia y su belleza natural. Es una forma de volver a conectarnos con lo que somos y con lo que podemos ser”, enfatizó Buman.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Paraguarí: invita a disfrutar de serranías, naturaleza, historia y cultura en Semana Santa

Etapas Futuras, financiamiento y alianzas

La rehabilitación del recorrido ferroviario se realizará de manera progresiva. Las siguientes etapas incluyen los tramos Cerro León-Pirayú y Pirayú-Ypacaraí. A mediano plazo, se prevé continuar con nuevos tramos hacia el sur, conectando las estaciones de Escobar, Sapucai, Caballero e Ybytymí, completando cerca de 66 kilómetros en fases sucesivas, destacó Buman.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Describió que, a futuro, el proyecto se desarrollará a través de convenios de cooperación y apoyo técnico, contando con el respaldo de la Peery Foundation, que ha brindado financiamiento estratégico y un enfoque de impacto social y ambiental durante los últimos tres años.

Otras instituciones que colaboran son Ferrocarriles del Paraguay SA (Fepasa), la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur, la Gobernación de Paraguarí y las municipalidades de Paraguarí, Pirayú e Ypacaraí.

Mencionó que se están buscando alianzas con marcas que deseen invertir en este proyecto, mejorando los tramos o realizando acciones y actividades para su promoción. Además, se busca crear una red de voluntarios entusiastas en las distintas ciudades para que sean embajadores de futuros emprendimientos turísticos e impulsen actividades como paseos en bici y a caballo, avistamiento de fauna y flora, entre otras.

Sendas Paraguay es una asociación sin fines de lucro dedicada a crear caminos naturales para mostrar un lado único y diferente del Paraguay al mundo. Su enfoque se centra en utilizar recursos públicos para generar valores colectivos y un impacto positivo en diversos niveles de la economía.