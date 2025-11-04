Nacionales
04 de noviembre de 2025 - 19:49

Campaña de vacunación antirrábica se desarrolla esta semana y la próxima: ¿en dónde?

Vacunación canina
Imagen ilustrativa: vacunación canina. AFP

Esta semana, brigadas de vacunación recorrerán distintos puntos del país para vacunar a perros y gatos contra la rabia. La campaña también contará con un puesto fijo este viernes y el próximo. ¿En dónde? Más detalles, en la siguiente nota.

Por ABC Color

Del 3 al 14 de noviembre, brigadas de vacunación del Programa Nacional de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional recorrerán distintas comunidades del departamento de Cordillera para vacunar a las mascotas contra la rabia.

Según detalla el Ministerio de Salud, el operativo se desarrollará casa por casa en el marco de las acciones preventivas rumbo a la festividad de la Virgen de Caacupé e impulsado el Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional, que depende de la Dirección General de Vigilancia de la Salud.

Asimismo, habrá un puesto fijo en Mercado Municipal de Caacupé, los días 7 y 14 de noviembre, ambos viernes.

“La meta es alcanzar una cobertura de al menos 1.000 animales vacunados, consolidando así una ciudad más segura y saludable para todos”, asegura el ministerio.

Cronograma de vacunación casa por casa

El cronograma de la vacunación casa por casa será el siguiente.

  • Miércoles 5/11: Ruta Caacupé – Tobatí.
  • Jueves 6/11: Ruta a Pirayú.
  • Viernes 7/11: Ruta a Piribebuy.
  • Martes 11 al viernes 14/11: alrededor de Tupasy Ycuá e Iglesia Central.

