Campaña de vacunación antirrábica se desarrolla esta semana y la próxima: ¿en dónde?

Del 3 al 14 de noviembre, brigadas de vacunación del Programa Nacional de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional recorrerán distintas comunidades del departamento de Cordillera para vacunar a las mascotas contra la rabia.

Según detalla el Ministerio de Salud, el operativo se desarrollará casa por casa en el marco de las acciones preventivas rumbo a la festividad de la Virgen de Caacupé e impulsado el Programa Nacional de Control de Zoonosis y Centro Antirrábico Nacional, que depende de la Dirección General de Vigilancia de la Salud.

Asimismo, habrá un puesto fijo en Mercado Municipal de Caacupé, los días 7 y 14 de noviembre, ambos viernes.

“La meta es alcanzar una cobertura de al menos 1.000 animales vacunados, consolidando así una ciudad más segura y saludable para todos”, asegura el ministerio.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Operativo Caacupé: ¿Por qué vacunaron a más de 3.600 perros y gatos?

Cronograma de vacunación casa por casa

El cronograma de la vacunación casa por casa será el siguiente.

Miércoles 5/11 : Ruta Caacupé – Tobatí.

Jueves 6/11 : Ruta a Pirayú.

Viernes 7/11: Ruta a Piribebuy.

Martes 11 al viernes 14/11: alrededor de Tupasy Ycuá e Iglesia Central.

Lea más: Paraguay se acerca a certificación de país libre de rabia humana transmitida por perros