Cimefor convoca a jóvenes para servicio militar

Hasta el 24 de noviembre están habilitadas las inscripciones en cualquier unidad del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea o el Comando Logístico, en los horarios de 07:00 a 17:00, informaron desde el Centro de Instrucción Militar y Formación de Oficiales de Reserva (Cimefor).

Requisitos

Ser paraguayo o paraguaya.

Presentarse de forma voluntaria.

Presentar una copia de su cédula de identidad.

Completar la solicitud de inscripción.

Firmar el acta de compromiso.

Lea más: Peña compara con las residentas a mujeres que se inscribieron al Cimefor

“Hay ciudadanos que eligen un verano diferente, un verano para aprender, liderar y expresar su compromiso con la patria. En el Ejército, la disciplina forja el carácter y el valor se prueba en cada paso. En la Armada, la lealtad navega con orgullo, defendiendo nuestras aguas y nuestro honor. En la Fuerza Aérea, el valor se eleva al cielo, donde el coraje y la precisión se encuentran en el aire. En el Comando Logístico, la fuerza de apoyo nunca se detiene”, indican desde el Cimefor.

El lema de este año es “Jaha Cimeforpe” (Vamos al Cimefor), comentan desde el Ministerio de Defensa.

Los cimeforistas indican que servir en el Cimefor es un honor y un privilegio, por el legado de sacrificio, abnegación y gloria “que fluye por nuestra sangre, sangre derramada por nuestros antepasados para mantener esta tierra viva y fértil”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy