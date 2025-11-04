Nacionales
04 de noviembre de 2025 - 09:09

Expo Empleo Encarnación: hay más de 400 vacancias laborales

Expo Empleos
Expo Empleos se desarrolla hoy en Encarnación.

Hoy, martes, la ciudad de Encarnación albergará la esperada Expo Empleo, donde más de 20 empresas buscan nuevos talentos. Anuncian que cuentan con más de 400 oportunidades laborales.

Por ABC Color

El Ministerio de Trabajo, en alianza con la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur), lleva a cabo este martes a una nueva edición de la Expo Empleo Encarnación, que ofrecerá 454 vacancias laborales para la temporada veraniega.

Las entrevistas se realizan de 08:00 a 12:00, en Turista Róga de la Senatur, ubicado sobre Ruta PY01 y Avda. Costanera Padre Bolik, en la ciudad de Encarnación.

Durante la jornada, más de 20 empresas estarán presente para seleccionar nuevos talentos para puestos profesionales, técnicos y operativos.

Entre las principales vacancias disponibles se destacan cargos de vendedores, auxiliares administrativos, informáticos, auxiliares contables, mozos, choferes, ayudantes de cocina, bacheros, recepcionistas y cajeros, entre otros.

Las personas interesadas pueden consultar los requisitos y postularse ingresando a la plataforma emplea.mtess.gov.py, donde podrán registrar su currículum y aplicar directamente a las vacancias disponibles.

Esta iniciativa del Ministerio de Trabajo busca acercar a las empresas y a los buscadores de empleo, impulsando el acceso a puestos laborales formales y acompañando el dinamismo económico en el Departamento de Itapúa durante la temporada de alta demanda turística, indicaron.