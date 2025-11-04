Expo Empleo Encarnación: hay más de 400 vacancias laborales

El Ministerio de Trabajo, en alianza con la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur), lleva a cabo este martes a una nueva edición de la Expo Empleo Encarnación, que ofrecerá 454 vacancias laborales para la temporada veraniega.

Las entrevistas se realizan de 08:00 a 12:00, en Turista Róga de la Senatur, ubicado sobre Ruta PY01 y Avda. Costanera Padre Bolik, en la ciudad de Encarnación.

Durante la jornada, más de 20 empresas estarán presente para seleccionar nuevos talentos para puestos profesionales, técnicos y operativos.

Entre las principales vacancias disponibles se destacan cargos de vendedores, auxiliares administrativos, informáticos, auxiliares contables, mozos, choferes, ayudantes de cocina, bacheros, recepcionistas y cajeros, entre otros.

Las personas interesadas pueden consultar los requisitos y postularse ingresando a la plataforma emplea.mtess.gov.py, donde podrán registrar su currículum y aplicar directamente a las vacancias disponibles.

Esta iniciativa del Ministerio de Trabajo busca acercar a las empresas y a los buscadores de empleo, impulsando el acceso a puestos laborales formales y acompañando el dinamismo económico en el Departamento de Itapúa durante la temporada de alta demanda turística, indicaron.