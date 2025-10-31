Expo Empleo en Encarnación: más de 200 oportunidades laborales

La Expo Empleo Encarnación ofrecerá más de 200 vacancias generadas en el marco de la próxima temporada veraniega. Desde el Ministerio de Trabajo, en alianza con la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur), invitan a todas las personas que buscan una oportunidad laboral a participar de este evento.
Se realizará el martes 4 de noviembre, de 08:00 a 12:00, en Turista Róga de la Senatur, ubicada sobre la Ruta PY01 y Avda. Costanera Padre Bolik, en la ciudad de Encarnación.
Durante la jornada, 21 empresas estarán presente para realizar entrevistas y seleccionar nuevos talentos para puestos profesionales, técnicos y operativos.
Las personas interesadas pueden consultar los requisitos y postularse ingresando a la plataforma emplea.mtess.gov.py, donde podrán registrar su currículum y aplicar directamente a las vacancias disponibles.
Puestos vacantes
- Recepcionista.
- Vendedor.
- Ayudante de cocina.
- CRM-Informático.
- Cajero.
- Atención al cliente en farmacia.
- Mantenimiento.
- Delivery.
- Barman.
- Cocinero.
- Atención al cliente.
- Asistente de deposito.
- Gondolero.
- Ayudante de parrilla.
- Chofer.
- Ayudante de vidriería.
- Ayudante en depósito.
- Bachero.
- Mozo.
- Ayudante de mozo.
- Limpiadores.
- Encargado de presupuesto.
- Auxiliar en auditoria.
- Auxiliar administrativo.
- Auxiliar contable.
- Encargado de monitoreo.
- Call center.
- Carnicero.
- Auxiliar de depósito.
- Panadero.
- Repositor.
- Ayudante de panadería.
- Ayudante de carniceria.
- Ayudante de chofer.
- Supervisor.
- Gobernanta.
- Personal de limpieza.
- Auxiliar en caja.