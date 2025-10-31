Expo Empleo en Encarnación: más de 200 oportunidades laborales

La Expo Empleo Encarnación ofrecerá más de 200 vacancias generadas en el marco de la próxima temporada veraniega. Desde el Ministerio de Trabajo, en alianza con la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur), invitan a todas las personas que buscan una oportunidad laboral a participar de este evento.

Se realizará el martes 4 de noviembre, de 08:00 a 12:00, en Turista Róga de la Senatur, ubicada sobre la Ruta PY01 y Avda. Costanera Padre Bolik, en la ciudad de Encarnación.

Durante la jornada, 21 empresas estarán presente para realizar entrevistas y seleccionar nuevos talentos para puestos profesionales, técnicos y operativos.

Las personas interesadas pueden consultar los requisitos y postularse ingresando a la plataforma emplea.mtess.gov.py, donde podrán registrar su currículum y aplicar directamente a las vacancias disponibles.

Puestos vacantes