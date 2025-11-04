Familias del asentamiento en Viñas Cue exigen a la Essap regularizar el servicio de agua potable

Familias del asentamiento Oñondivepa, zona Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología, se manifestaron esta mañana frente a la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap), solicitando la provisión y formalización del servicio de agua potable.

Presentaron una nota a consecuencia de los numerosos problemas de agua que afrontan. Además, sostienen que no se aplica la tarifa social y exigen la suspensión del corte del servicio por facturaciones consideradas irregulares.

“Ya hablamos sobre estos temas con el secretario privado Sebastián Radice, pero hasta ahora no nos da una respuesta. Después de la última reunión que tuvimos, prometió realizar una reunión informativa con los vecinos, para conocer las zonas donde se sufre la falta de agua”, comentó Irene Agüero, coordinadora de comisiones vecinales de la zona.

Seguidamente agregó: “Nosotros aclaramos que no estamos ajenos a pagar por el servicio de agua. Lo que queremos es justamente tener agua, porque no tenemos en la zona de Viñas Cue. Hablamos de 1.500 personas las que estamos sin el servicio de agua".

Irene Agüero manifestó que están a una cuadra de la planta de Viñas Cue y no tienen ni interés en ayudar a los vecinos. “Para amenazar en cortar el medidor están rápido, pero para dar una solución a este problema no”.

“Acá no hay voluntad política. Estamos cansados de las mentiras, porque desde que están en el poder jamás mostraron interés en ayudarnos”, finalizó.