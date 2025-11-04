Renuevan arena de la Playa San José para la próxima temporada de verano.

La ciudad de Encarnación se prepara para una nueva temporada alta que promete una gran afluencia de turistas. Entre los trabajos de mantenimiento de los principales atractivos de la ciudad, y con el aporte de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), se realiza el recambio de la arena de la Playa San José.

Los trabajos se extenderán hasta la apertura de la temporada alta, a inicios de diciembre. Como resultado, la playa más popular de la capital departamental lucirá una nueva capa de arena que realzará el paisaje a orillas del río Paraná.

La gerente de la Playa San José, Laura Montiel, explicó que el mantenimiento consiste en el retiro de aproximadamente 70 cm de arena para colocar una nueva capa, que presentará un aspecto más claro y limpio.

Por su parte, la EBY gestionó la logística para que se descarguen 100 cargas de arena de los barcos areneros, que corresponderán a 13.000 metros cúbicos. Posteriormente, los trabajos de mantenimiento se realizarán con maquinaria de la Municipalidad de Encarnación.

La arena vieja de la playa será destinada al mantenimiento de las otras playas (Mboika’e y Pacucuá), que se recargarán con ese remanente.

Playa clausurada

Mientras continúen los trabajos de recarga de la playa, el acceso a la arena y al río se mantendrá restringido en el sitio. Montiel detalló que esto responde a medidas de seguridad para los visitantes.

“Removimos varios centímetros de arena que están ahí hace años con maquinaria pesada, y desconocemos si por debajo pueden haber objetos que resulten peligrosos o puedan ocasionar lesiones, como cortaduras, a los turistas”, manifestó.

No obstante, sugirió visitar las playas Mboika’e y Pacucuá en caso de querer pasar un día de playa en la ciudad, mientras continúa el mantenimiento en San José.

Si bien no precisó una fecha estimada para la culminación de los trabajos, pretenden llegar a inicios de diciembre, cuando se dé apertura a la temporada alta de verano. “Es difícil estimar un tiempo para que terminen los trabajos, porque depende de las condiciones climáticas para avanzar; por ejemplo, si llueve o hay mucho viento, no se puede cargar la arena”, refirió Montiel.