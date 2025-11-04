Temporada de sandía: productores inician cosecha y arrancan las ofertas

En la comunidad de Timbo’i, distrito de San Pedro del Paraná, departamento de Itapúa, se dio inicio la cosecha de sandía por parte de los productores Aldo Clementino Ocampos y Marcos Ocampos, socios del Comité de Productores Timbo’i, quienes ofertan la fruta a G. 20.000.

Indican que en total, el comité ya lleva más de 5.000 frutas comercializadas, consolidándose como uno de los principales proveedores de sandía en la región.

La organización, que cuenta con casi 100 hectáreas de cultivo de sandía entre sus asociados, considera este rubro como una de las principales fuentes de ingreso para las familias productoras.

Lea más: La temporada de sandía ya llegó: estos son sus precios en el Mercado de Abasto

Principales beneficios de la sandía para la salud