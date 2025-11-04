Temporada de sandía: productores inician cosecha y arrancan las ofertas

En la comunidad de Timbo’i, distrito de San Pedro del Paraná, departamento de Itapúa, se dio inicio la cosecha de sandía por parte de los productores Aldo Clementino Ocampos y Marcos Ocampos, socios del Comité de Productores Timbo’i, quienes ofertan la fruta a G. 20.000.
Indican que en total, el comité ya lleva más de 5.000 frutas comercializadas, consolidándose como uno de los principales proveedores de sandía en la región.
La organización, que cuenta con casi 100 hectáreas de cultivo de sandía entre sus asociados, considera este rubro como una de las principales fuentes de ingreso para las familias productoras.
Lea más: La temporada de sandía ya llegó: estos son sus precios en el Mercado de Abasto
Principales beneficios de la sandía para la salud
- Hidratación y efecto diurético: con más del 90% de agua, la sandía es ideal para calmar la sed, mantener el cuerpo hidratado (incluyendo la piel y las articulaciones) y ayudar a eliminar el exceso de líquidos del organismo.
- Salud cardiovascular: contiene licopeno, un potente antioxidante que puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas y prevenir el endurecimiento de las arterias. También posee citrulina, un aminoácido que favorece la producción de óxido nítrico, el cual dilata los vasos sanguíneos y mejora la circulación, lo que puede ayudar a disminuir la presión arterial.
- Rica en antioxidantes y vitaminas: es una excelente fuente de vitamina C, que fortalece el sistema inmunológico, y vitamina A (en forma de betacaroteno), esencial para la salud ocular y de la piel. Estos antioxidantes ayudan a combatir el estrés oxidativo y el daño celular.
- Recuperación muscular: la citrulina también puede aliviar la fatiga muscular y mejorar el rendimiento deportivo, lo que la convierte en un buen refrigerio antes o después del entrenamiento.
- Digestión saludable y control de peso: su contenido de agua y un poco de fibra son beneficiosos para la salud intestinal y promueven la saciedad. Al ser baja en calorías y no contener grasa, puede ser una gran aliada en dietas para perder peso.
- Propiedades antiinflamatorias: diversos compuestos activos de la sandía, como el licopeno y el potasio, pueden ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo.