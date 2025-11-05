Asuncenos reclaman buses internos

Los barrios Mburucuyá, Madame Lynch, Santísima Trinidad y Salvador del Mundo, de Asunción, son algunos de los que sufren la falta de buses internos. Los pobladores deben caminar muchas cuadras para esperar el autobús. Exigen el ingreso de alguna línea del transporte público.

“Así andamos por el barrio, la línea 16 hoy funciona sólo con dos unidades”, lamentó Rosmary González al compartir un mensaje de texto con la mencionada línea del transporte público.

“Nos sentimos chantajeados, porque nos dicen que si no sube el pasaje, nos quedamos sin colectivo. Hace un tiempo nosotros aceptamos que el pasaje suba para nosotros G 600, por a situación caótica que vivimos”, enfatizó.

Lea más: Falta de buses: pasajeros deben salir tres horas antes para no llegar tarde a su destino

Un equipo de ABC Color se instaló en la zona para corroborar la falta de buses o una posible regulada y constató que en una hora y cinco minutos, sólo pasaron dos buses, uno de la línea 16 y otro de la línea 35.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Esta, posible regulada, se suma a la falta de itinerario para las zonas internas de los barrios.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Comentan que un grupo de vecinos logró reunirse con concejales municipales, pero que todo quedó en promesas vacías.