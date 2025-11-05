Conmoción en Encarnación tras hallazgo del cadáver de una conocida neuróloga

La Policía Nacional confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida de la reconocida neuróloga Lorena María Bertoli Goiburú (38) al mediodía de este miércoles. Sus familiares alertaron a las autoridades, ya que no tenían contacto con la médica desde el domingo; por lo que llegaron hasta su residencia, recurrieron a un cerrajero para poder ingresar y hallaron su cuerpo.

Posteriormente, el cadáver fue entregado a sus familiares por disposición fiscal. La doctora Bertoli cumplía funciones en el Hospital Regional de Encarnación del Instituto de Previsión Social (IPS).

El hecho causó conmoción en la capital de Itapúa, por lo que incluso las instituciones de salud se pronunciaron para lamentar la pérdida de la profesional. El IPS emitió un comunicado para agradecer la destacable labor de la médica en la previsional.

El director del Hospital General de Itapúa, Juan María Martínez, manifestó: “Su partida deja un vacío inmenso en nuestro equipo y en todos los que tuvimos el privilegio de compartir con ella su calidez, su entrega y su gran corazón. Recordamos con gratitud cada vida que tocó a lo largo de su trayectoria, siempre guiada por su vocación de servicio, su humanidad y su compromiso con sus pacientes”, indicó en un comunicado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El sepelio se realizó desde las 15:00 de esta tarde en el camposanto Imperial de la ciudad de Encarnación.