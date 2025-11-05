Denuncian presunta negligencia médica en el Hospital Nacional de Itauguá

Una familia denunció un presunto caso de negligencia médica en el Hospital Nacional de Itauguá, donde un niño de 11 años permanece internado en estado crítico tras haber sido sometido a una cirugía de apendicitis. Los familiares aseguran que el menor fue operado sin estudios previos ni ecografía, y que la intervención se complicó debido a un supuesto error durante el procedimiento quirúrgico.

El pequeño había sido trasladado desde el Hospital Regional de Caacupé hasta el Hospital Nacional de Itauguá, donde, según relataron los familiares, fue operado de inmediato. “Le operaron sin hacerle ninguna ecografía, sin estudio, sin nada. El cirujano supuestamente le evaluó y directamente le llevó al quirófano. Ahora mi hijo está entubado, en terapia intensiva”, denunció Arnaldo Andrés Arce, padre del niño.

El hombre aseguró que no recibió informes claros sobre la cirugía ni sobre el estado actual de su hijo. “Yo hablé con él tranquilo antes del traslado, y ahora está entubado. Mi señora quiso entrar a verle y le dijeron ‘¿qué querés acá?’ Nos trataron muy mal”, lamentó.

Negligencia médica

Por su parte, Rosa Arce, tía del menor, calificó lo ocurrido como una negligencia médica y exigió una investigación. “Si le pasa algo a mi sobrino, no lo voy a dejar así. No puede ser que por un apéndice esté entubado y en terapia intensiva. Supuestamente, el cirujano le cortó una vena sin querer, eso fue lo que nos dijeron. Pero no dan informes, no explican nada”, expresó con indignación.

Falta de información

La madre del niño, Gabriela Mendoza, también relató los momentos de angustia que vivió durante la intervención. “Ingresamos a las siete de la mañana y me dijeron que iba a ser rápido. Pasaron las horas y nadie me informaba nada. Recién al mediodía el cirujano me dijo que le tuvieron que abrir otra vez porque le cortaron mal una venita y tuvo una hemorragia. Después me dijo que el intestino estaba fuera de su lugar. No me explicaron más nada”, afirmó entre lágrimas.

El menor continúa internado en la unidad de terapia intensiva pediátrica del Hospital Nacional de Itauguá, mientras la familia exige explicaciones y transparencia en torno al procedimiento realizado.

Hasta el momento, las autoridades del Hospital Nacional de Itauguá no emitieron ningún comunicado oficial sobre el caso.