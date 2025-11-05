El Príncipe Alberto II de Mónaco visitó las Misiones Jesuíticas en Itapúa.

En una visita oficial, el Príncipe Alberto II de Mónaco recorrió las Misiones Jesuíticas Guaraní de la Santísima Trinidad del Paraná y Jesús de Tavarangue, declaradas Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco.

El recorrido se realizó la noche de este martes, en compañía de autoridades locales y nacionales, entre las que destacó la presencia de la ministra de Turismo, Angie Duarte, el ministro de Industria y Comercio (MIC), Gustavo Giménez, así como del canciller Rubén Ramírez. Además, se desarrolló una cena privada en la Misión Jesuítica de Trinidad, con la presencia del presidente de la República, Santiago Peña, a pesar de que la actividad no estaba en su agenda oficial.

El Príncipe, al igual que las autoridades nacionales, permaneció alojado en un importante hotel céntrico de la ciudad de Encarnación. Arribaron a la capital de Itapúa cerca de las 17:00, y durante la noche se realizó el recorrido.

Durante la visita, el Príncipe conoció de cerca el valor histórico y simbólico de las Misiones, íconos del encuentro entre la cultura jesuita y la guaraní. El recorrido nocturno incluyó el espectáculo de videomapping 3D de Jesús y el de luces y sonidos en Trinidad.

El Príncipe recibió de manos de la ministra un obsequio representativo de la identidad paraguaya, como muestra de amistad y cooperación entre ambos pueblos.